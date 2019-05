Università Trento, nasce Istituto di scienze della sicurezza

(ANSA) - TRENTO, 31 MAG - L'Università di Trento ha lanciato oggi in una conferenza nazionale l'Istituto di scienze della sicurezza, laboratorio che coinvolge oltre 70 docenti di 10 dipartimenti e centri dell'ateneo.

Tra le strategie dell'Istituto di scienze della sicurezza quello di fare sistema. "Vogliamo contribuire - ha sottolineato Andrea Di Nicola, referente del progetto - a costruire una rete tra ricerca e formazione di qualità e istituzioni pubbliche della sicurezza, aziende nazionali, e cittadini. Stiamo tendendo una mano alle istituzioni e alle grandi aziende per contribuire alla sicurezza del Paese in modo concreto. Vogliamo anche contribuire a costruire una classe di professionisti della sicurezza che possa affrontare le sfide della sicurezza del futuro con conoscenze e strumenti nuovi". "L'Istituto - ha detto il rettore Paolo Collini -è un unicum nel panorama nazionale e internazionale. Il suo obiettivo è mettere la didattica e la ricerca scientifica sulla sicurezza multi/interdisciplinare a servizio del Paese".