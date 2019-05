Opere della collezione Sgarbi-Cavallini a Castel Caldes

(ANSA) - TRENTO, 31 MAG - Dal 6 giugno al 3 novembre castel Caldes, in val di Sole, in Trentino, ospiterà una mostra con 80 capolavori della collezione Sgarbi-Cavallini. Un percorso lungo quattro secoli che, dalla seconda metà del Quattrocento, verrà raccontato attraverso una selezione intitolata "Da Niccolò dell'Arca a Francesco Hayez". La mostra, realizzata in collaborazione con la Fondazione Cavallini-Sgarbi, la Fondazione Elisabetta Sgarbi e la direzione artistica di Contemplazioni, è organizzata dall'Apt della val di Sole e promossa dalla Provincia autonoma di Trento. Dalla casa della famiglia Sgarbi a Ro Ferrarese dipinti e sculture saranno portati a Caldes. "Ogni tappa è un omaggio al genio collezionista di Vittorio Sgarbi, che in poco più di quarant'anni ha raccolto, studiato, scoperto capolavori assoluti; al genio dei miei genitori, Rina Cavallini e Giuseppe Sgarbi; a una famiglia che al bello e alla cultura ha dedicato la propria esistenza", ha commentato Elisabetta Sgarbi.