Leonardi, Pd carente su povert

(ANSA) - TRENTO, 31 MAG - "Abbiamo perso perché non abbiamo fatto abbastanza per i poveri, non siamo stati sufficientemente incisivi sulle pensioni e non siamo stati in grado di creare la giusta empatia con l'elettorato del sud". Lo ha detto durante il Festival dell'economia di Trento Marco Leonardi, componente del tavolo per le riforme economiche del governo Renzi, prima, e di quello Gentiloni, poi.

"Individuare nella cancellazione dell'articolo 18 il motivo principale della salita al potere di Lega e 5stelle non è corretto. Di fatto abbiamo creato tantissimi posti di lavoro, d'accordo, non si tratta di posizioni blindate, ma è così anche nei Paesi europei diciamo più sviluppati di noi. Il lavoro a tempo indeterminato al giorno d'oggi è un privilegio per pochi", ha detto il docente di economia politica dell'Università di Milano.