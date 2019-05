Gazzella carabinieri tra muri di neve

(ANSA) - BOLZANO, 31 MAG - In vista della riapertura, dopo la chiusura invernale, i carabinieri prestano già servizio tra muri di neve alti 5 metri sulla suggestiva strada di passo Rombo, che collega l'Alto Adige con il Tirolo austriaco. La pattuglia utilizza una Hyundai mod. ix35 Fuel Cell, la prima auto a idrogeno fornita sperimentalmente all'arma dei carabinieri dalla Società Autostrada del Brennero.

In quota la neve è ancora tanta, il mese di maggio si chiude infatti come il più freddo della storia meteorologica dell'Alto Adige. In tutta la provincia si sono registrate temperature fra i 2,5 e i 3 gradi più basse della media da molti anni a questa parte, col risultato che quello del 2019 è stato il maggio più freddo dal 1991 ad oggi. Nei prossimi giorni è atteso un sensibile aumento delle temperature anche in quota.