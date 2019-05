Intesa, le 'Imprese Vincenti' a Nordest

(ANSA) - PADOVA, 30 MAG - Valorizzare le piccole e medie imprese che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale e del made in Italy: è l'obiettivo di "Imprese Vincenti", il roadshow di Intesa Sanpaolo che oggi ha portato a Padova 15 aziende del Nordest economicamente solide e in crescita da tre esercizi consecutivi, con un numero di dipendenti non in diminuzione e indici di redditività positivi. Lanciato a febbraio 2018, "Imprese Vincenti" ha selezionato 120 imprese in tutta Italia, e ha già fatto tappa a Milano, Bologna e Torino. L'evento padovano ha messo in mostra 15 aziende di Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, che hanno raccontato il proprio percorso di sviluppo: HOME, H-07, Maglificio Ferdinanda, Tessuti Artistici Fortuny ed Emmegi Ricami per la categoria Moda e Design; Botter, Vi.V.O.

Cantine, Bottega, The Bridge e Il Granaio delle idee per la categoria Food & Beverage; Turatti, Galdi, Cytech, Epoca e Vismec per la categoria Industria e Servizi.