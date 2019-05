Le decorazioni al rifugio Antermoia alla prova di maturità

(ANSA) - TRENTO, 29 MAG - Sarà materia dell'esame di maturità nella prova orale il progetto triennale di decorazione della scalinata del rifugio Antermoia, realizzato dagli studenti del liceo Vittoria di Trento in collaborazione con la Commissione scuola e formazione della Sat e Iprase. Lo ha annunciato il dirigente scolastico del Vittoria nel corso della presentazione del progetto. Gli esami di maturità - si legge in una nota della Sat - prevedono infatti 10 minuti di discussione sui progetti di alternanza scuola-lavoro e i 9 studenti guidati dal professor Rolando De Filippis hanno scelto il progetto realizzato al rifugio Antermoia per la loro relazione: "Non è stato facile, le pareti dell'edificio non sono certo i fogli di carta che si usano in aula e nemmeno i pennelli, cambia totalmente la prospettiva e quando abbiamo iniziato, nel 2016, partendo da uno studio preliminare molto approfondito, confesso di aver avuto non poche preoccupazioni. Poi i ragazzi hanno avuto fiducia in me ed io in loro e si è creato un gruppo affiatato".