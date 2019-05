Jazzfestival Alto Adige dal 28/6 al 7/7

(ANSA) - BOLZANO, 29 MAG - Dal 28 giugno al 7 luglio torna in varie location su tutto il territorio il Jazzfestival Alto Adige. Il Festival quest'anno è incentrato su Spagna e Portogallo. Infatti, 50 musicisti arriveranno da questi paesi.

Sono 58 i concerti in programma in Alto Adige, di cui 27 a Bolzano. Il concerto di apertura si svolgerà alla Casa della Cultura Walther von der Vogelweide a Bolzano, luogo storico per il Festival. L'"Iberian Connection" si presenterà sotto la guida del pianista spagnolo Marco Mezquida che avrà a fianco 13 musicisti non solo spagnoli e portoghesi, ma anche olandesi e messicani, ha spiegato l'organizzatore e presidente del Festival Klaus Widmann.

Mezquida parteciperà a vari appuntamenti del Festival come per esempio al concerto a Castel Hocheppan a Missiano il 30 giugno. A diversi concerti parteciperà anche il portoghese Pedro Melo Alves. Non mancheranno anche quest'anno i concerti in quota e le passeggiate jazz. Informazioni sul sito www.suedtiroljazzfestival.com.