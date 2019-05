Incidente AF 447: commemorazione a Campana caduti Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 29 MAG - Sarà la Campana dei Caduti a Rovereto, venerdì 31 maggio alle 17, ad ospitare la cerimonia di commemorazione di Rino Zandonai, Giovanni Battista Lenzi e Luigi Zortea, a dieci anni dalla loro tragica scomparsa. Era la notte fra il 31 maggio ed il primo di giugno del 2009 quando l'aereo dell'Air France in volo tra il Brasile e Parigi, sul quale si trovavano anche loro, precipitò nell'oceano Atlantico: il bilancio fu di 228 vittime.

L'allora direttore della Trentini nel Mondo Rino Zandonai, il consigliere provinciale Giovanni Battista Lenzi ed il sindaco di Canal San Bovo, Luigi Zortea, stavano rientrando da una trasferta in Brasile in visita alle comunità di origine trentina. Alla cerimonia saranno presenti anche i 15 coordinatori dei Circoli trentini provenienti da Europa, Stati Uniti, Canada, Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay e Australia. La cerimonia si concluderà con i cento rintocchi di Maria Dolens.