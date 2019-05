Incendio in appartamento a Trento, muore anziana di 91 anni

(ANSA) - TRENTO, 29 MAG - Una donna di 91 anni è morta in seguito ad un incendio scoppiato nel suo appartamento. È accaduto poco prima di mezzanotte in via Filzi, a Trento.

L'anziana, che viveva in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina, sarebbe morta a causa delle esalazioni generate dal rogo.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno lavorato per quasi tutta la notte per domare le fiamme, anche i sanitari, che hanno cercato di rianimare l'anziana, purtroppo senza però riuscire a salvarla.