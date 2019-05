Tangenziale Trento, al via lavori per nuovo svincolo

(ANSA) - TRENTO, 28 MAG - Giovedì 30 maggio inizieranno i lavori sulla tangenziale di Trento per la realizzazione di un nuovo svincolo all'altezza di via del Commercio.

Lo rende noto il Comune precisando che i lavori, progettati dalla Provincia, avranno una durata stimata di circa due anni e saranno eseguiti in più fasi che di volta in volta necessiteranno di deviazioni del traffico.

"Sicuramente tale situazione comporterà un maggior carico di traffico sulla rotatoria di via Maccani, con possibili ripercussioni su tutte le vie di accesso alla stessa nonché sulla bretella di immissione in tangenziale", sottolinea il Comune.