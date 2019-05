Kompatscher, democrazia stabile Austria

(ANSA) - BOLZANO, 28 MAG - Il terremoto politico in Austria "dimostra che la democrazia è stabile e funzionante". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher in riferimento allo scandalo Ibiza-gate e alla sfiducia al governo Kurz.

"Abbiamo visto - ha proseguito - che i sistemi di tutela hanno funzionato, sono infatti state annunciate nuove elezioni ed un governo tecnico di transizione". Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano ha ribadito di "non temere effetti negativi sui rapporti di Vienna con Bolzano e Roma".