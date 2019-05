Cerone, dalla crisi si esce insieme

(ANSA) - BOLZANO, 28 MAG - Il difficile momento di crisi che sta attraversando il mondo dell'informazione al centro dell'assemblea annuale del sindacato giornalisti del Trentino Alto Adige, al circolo della stampa di Bolzano. "Dalla crisi si esce tutti insieme - per il segretario regionale Rocco Cerone - unendo in uno sforzo coordinato tutti gli enti di categoria, auspicando la concordia che da circa mezzo secolo caratterizza il lavoro della consulta regionale".

"L'Inpgi sta lavorando intensamente per fare approvare dal Parlamento l'emendamento che possa mettere in sicurezza i conti dell'Istituto, con il passaggio di tredicimila comunicatori dall'Inps", ha sottolineato la presidente Marina Macelloni.

Roberta De Maddi ha presentato la Carta di Napoli sui diritti e doveri dei foto e video giornalisti e sul diritto d'autore, molto spesso saccheggiato dai social. Il direttivo del gruppo regionale uffici stampa, eletto oggi, è composto da Patrizia Belli, Silvia Fabbi, Alex Maier, Marco Perinelli e Paolo Milani.