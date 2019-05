A22, in arrivo traffico da bollino nero

(ANSA) - TRENTO, 28 MAG - Prima giornata da bollino nero giovedì 30 maggio sull'Autostrada del Brennero, in direzione sud, in occasione dell'Ascensione, giornata festiva in Austria e Germania. Si tratta del primo anticipo di esodo estivo, che comincerà il 7 giugno con la chiusura delle scuole.

Il picco, con traffico critico, è previsto, sempre in carreggiata sud, per giovedì mattina. Traffico intenso anche nel pomeriggio. Sabato si assisterà ad un calo dei transiti diretti a sud, ma ad un rapido aumento del traffico diretto a nord, che raggiungerà livelli da bollino nero domenica mattina.

Autostrada del Brennero - informa una nota - si è già da tempo attrezzata per ridurre al minimo i disagi e offrire agli automobilisti la massima assistenza, ma suggerisce di programmare il proprio viaggio cercando di scegliere gli orari e i giorni meno trafficati, consultando le previsioni del traffico sul sito internet www.autobrennero.it.