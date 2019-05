Spö e Fpö voteranno sfiducia a Kurz

(ANSA) - BERLINO, 27 MAG - I socialdemocratici della Spoe in Austria hanno deciso, dopo una lunga riunione, che oggi voteranno a favore della mozione di sfiducia presentata in Parlamento dal partito Jetzt contro il cancelliere Sebastian Kurz. Sulla stessa linea sono anche gli ex alleati del cancelliere, l'estrema destra populista dell'Fpoe. Alle europee i popolari di Kurz, che la scorsa settimana ha sostituito i ministri dell'Fpoe con alcuni tecnici in seguito all'Ibiza gate, hanno avuto una notevole affermazione.