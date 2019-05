Lega 2/a in Alto Adige, bene +Europa

(ANSA) - BOLZANO, 27 MAG - In Alto Adige la Svp si conferma con il 46,54% dei voti saldamente in prima posizione, seguita dalla Lega con il 17,47%. +Europa, con la candidata locale Renate Holzeisen del movimento dell'ex grillino Paul Köllensperger, si piazza a sorpresa in terza posizione con l'11,18%.

Ai piedi del podio i Verdi, tradizionalmente forti in Alto Adige, con l'8,68%. Il Pd si ferma in quinta posizione (6,47%), seguito da M5s (3,77%), Forza Italia (1,73%) e Fdi (1,63%).

Tutti gli altri partiti restano sotto l'1%.