Europee: rieletto Dorfmann (Svp)

(ANSA) - BOLZANO, 27 MAG - L'eurodeputato uscente della Svp Herbert Dorfmann è stato rieletto con 140.627 preferenze. Come partito di una minoranza linguistica a Dorfmann sarebbero bastati 50.000 voti per il seggio. Sono invece rimasti fuori a causo dello sbarramento i candidati altoatesini Renate Holzeisen, che per il movimento dell'ex grillino Paul Köllensperger correva con +Europa, e il verde Norbert Lantschner.