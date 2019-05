Elezioni europee: Fugatti, popolo è con noi contro le élite

(ANSA) - TRENTO, 27 MAG - "Il dato elettorale deve essere letto in modo unitario, come storica vittoria della coalizione di centrodestra. Adesso il Governo deve cambiare marcia, e ci aspettiamo una modifica dell'impostazione su diversi ambiti, ad iniziare dalla gestione dei grandi carnivori". Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti (Lega), è intervenuto per complimentarsi con i candidati eletti alle elezioni suppletive e per esprimere la propria soddisfazione per il risultato elettorale.

"Tutta l'élite trentina ci sparava addosso, ma sapevamo che il popolo era con noi. Ancora una volta i cittadini hanno dato una prova di realtà", ha aggiunto Fugatti.

In merito alla politica nazionale, il governatore ha espresso l'auspicio che, visto il risultato ottenuto dalla Lega in tutti i collegi, vi sia un cambio di passo, in particolare in relazione alla gestione di orso e lupo: "Da tempo chiediamo al Governo la possibilità di catturare gli esemplari pericolosi, oggi vi è la prova che le persone sono con noi".