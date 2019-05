Bene sudtirolese Holzeisen con +Europa

(ANSA) - BOLZANO, 27 MAG - L'avvocata bolzanina Renate Holzeisen, candidata del movimento dell'ex grillino Paul Koellensperger sulla lista +Europa, non entra in Parlamento europee a causa dello sbarramento, ma raggiunge comunque un ottimo risultato personale. Nella circoscrizione Nordest Holzeisen risulta infatti la più eletta della sua lista con 23.736 preferenze, mentre a livello nazionale attualmente è seconda alle spalle della capolista Emma Bonino, davanti addirittura a Federico Pizzarotti.

"Si tratta di un gran risultato peccato per lo sbarramento, altrimenti avremmo veramente potuto garantire una rappresentanza più ampia dell'Alto Adige in Europa. Di certo abbiamo fatto la nostra parte", afferma Koellensperger che evidenzia "l'ottimo risultato soprattutto nelle zone rurali". Il consigliere provinciale ricorda che la sua lista "si conferma primo partito d'opposizione in Alto Adige, nonostante il fatto che si sia presentato con un altro simbolo", mentre la Svp è corsa con il proprio simbolo, la stella alpina.