Europee: affluenza in Trentino Alto Adige al 17,53%

(ANSA) - TRENTO, 26 MAG - Alle ore 12 l'affluenza alle urne per le elezioni europee in Trentino Alto Adige è del 17,53%. Il dato, relativo a 291 Comuni su 291, è superiore a quello delle precedenti elezioni europee, quando, sempre alle ore 12, l'affluenza si fermò al 14,79%. In Trentino hanno votato il 15,84% degli aventi diritto, mentre in Alto Adige il 19,44%.

Nelle precedenti votazioni in Trentino avevano votato il 13,84% e in Alto Adige il 15,72% degli elettori.

In Trentino gli elettori sono chiamati alle urne anche per le elezioni suppletive. Alle ore 12 hanno votato 31.222 persone, con un'affluenza del 15,84% nel collegio di Trento e 16.678 elettori (15,21% di affluenza) nel collegio di Pergine Valsugana. In Trentino si vota anche in cinque Comuni. A Borgo Valsugana, alle ore 11, l'affluenza è del 18,70%, a Folgaria del 23,20%, a Levico Terme del 13,05%, a Tione del 23,9% (Terre d'Adige dato mancante). Anche in Alto Adige si vota in due Comuni: a Campo di Trens l'affluenza è al 25,51%, mentre a Sarentino è al 25,77%.