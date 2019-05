Boccia, sfida con mondo, nono dentro Ue

(ANSA) - BOLZANO, 24 MAG - "La sfida è tra Europa e mondo esterno, non tra Paesi europei". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a Bolzano per l'assemblea generale di Assoimprenditori Alto Adige. "Abbiamo una sfida con giganti come la Cina o gli Stati Uniti e solo l'Europa, da riformare, ma più integrata, può giocare questa sfida - ha aggiunto Boccia - Come singoli Paesi d'Europa la partita sarebbe persa ancor prima di iniziare".

Riformare l'Europa, ha spiegato il presidente di Confindustria, significa che "l'Europa deve ritornare ai suoi fondamentali: pace, protezione e prosperità ed indicare delle soluzioni economiche per risolvere i grandi obiettivi politici".

"Non entriamo nel merito di singoli partiti, non parteggiamo né per l'uno né per l'altro. Spingiamo per un Europa integrata è riformata", ha concluso Boccia.