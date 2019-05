Oltre economia festival, edizione sulla disobbedienza civile

(ANSA) - TRENTO, 23 MAG - La 6/a edizione dell'Oltre economia festival, che si svolgerà in concomitanza con il Festival dell'economia di Trento tra il 29 maggio ed il 2 giugno, sarà dedicata interamente al tema della disobbedienza civile. I cinque giorni di festival, intitolati "Terre di disobbedienza", saranno dedicati ai temi dell'immigrazione, energia, trasporti, economia alternativa e alimentazione. Oltre a convegni e appuntamenti di riflessione aperti al pubblico, sono previsti anche laboratori, giochi per bambini e spettacoli musicali.

Tra gli ospiti della manifestazione, che si propone di mostrare un diverso approccio alle questioni economiche, vi sarà anche la capitano della nave "Iuventa", la berlinese Pia Klemp, attualmente indagata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Parteciperanno inoltre i ragazzi di Friday for future ed alcuni ricercatori di Fbk, che proporranno una moneta di scambio virtuale, denominata "Oltrino", incentrata sull'eponima circolare e sul welfare dal basso.