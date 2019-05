Il teatro Sociale di Trento festeggia 200 anni di storia

(ANSA) - TRENTO, 23 MAG - Lunedì 27 maggio il teatro Sociale di Trento si apre al pubblico per celebrare i suoi primi 200 anni di storia. Per un'intera giornata la cittadinanza avrà la possibilità di accedere liberamente alla sala teatrale o fruire di visite guidate alla scoperta dei meccanismi di scena e degli angoli più reconditi e affascinanti di un luogo che, nonostante lo scorrere del tempo, ha mantenuto intatto il proprio fascino.

La giornata si concluderà con un incontro pubblico che, grazie all'aiuto di storici, architetti, musicologi e cultori della materia, ripercorrerà le tappe principali della storia del teatro e del suo rapporto con la città. L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Trento e con la Provincia autonoma di Trento. Era il mese di maggio del 1819 quando Felice Mazzurana consegnò alla città il teatro. In oltre duecento anni di vita, il Teatro Sociale è diventato ben presto parte attiva della comunità, facendosi testimone di molte generazioni di trentini.