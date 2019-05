Spacciava droghe sintetiche, arrestato

(ANSA) - BOLZANO, 22 MAG - La Squadra mobile della Questura di Bolzano ha arrestato un bolzanino di 34 anni, residente in zona Oltrisarco, ritenuto particolarmente attivo nello spaccio di droghe sintetiche.

L'uomo, che ora si trova in carcere, è stato seguito perché, oltre ad essere già stato arrestato per droga, frequentava con sospetta assiduità locali di tendenza e discoteche. Il 34enne è stato fermato nella tarda serata di martedì mentre si stava per salire su un taxi, poiché vi era il fondato sospetto che fosse sul punto di effettuare delle consegne di stupefacente.

Gli agenti, a seguito di una perquisizione personale, hanno torvato 40 pasticche di ecstasy che l'uomo aveva nascosto occultate all'interno degli slip. Una successiva perquisizione dell'abitazione dell'uomo ha consentito ai poliziotti di sequestrare altre 60 pastiglie di ecstasy, un grammo di marijuana, un grammo di cristalli di mdma ed un lettore-duplicatore di carte magnetiche.