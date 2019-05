Artigianato: in Trentino 24 nuovi Maestri edili e lattonieri

(ANSA) - TRENTO, 22 MAG - Sono l'edilizia e la lattoneria i settori che da oggi potranno contare in Trentino su 24 nuovi 'Maestri Artigiani'; di questi 14 sono gli edili (nuova categoria) e 10 lattonieri (che si aggiungono ad altri 16 già diplomati). Al Castello del Buonconsiglio si è tenuta la cerimonia di consegna dei diplomi.

A curarne la formazione, con 400 ore articolate in tre ambiti - area gestionale, insegnamento del mestiere ed area tecnico-professionale, sono stati Accademia d'impresa e istituto professionale Enaip di Villazzano.

A salutare i nuovi 'Maestri' anche l'assessore provinciale all'artigianato, Roberto Failoni, il quale ha confermato che la Provincia di Trento "ha particolarmente a cuore tale figura, ritenuta strategica per il futuro del Trentino, poiché coniuga l'esigenza di elevare la qualità professionale con quella di affrontare in maniera adeguata le nuove sfide imposte dal mercato.