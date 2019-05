Turismo: in Trentino 321 eventi all'insegna del gusto

(ANSA) - TRENTO, 21 MAG - Sono 321 - di cui 87 dedicati al latte, 38 al vino, 94 alle carni, 102 a tutti gli altri prodotti - gli eventi all'insegna del gusto in programma in Trentino fra la primavera e l'autunno 2019.

Il cartellone è stato presentato oggi dal Ceo di Trentino Marketing, Maurizio Rossini, e dall'assessore provinciale all'artigianato, commercio, promozione sport e turismo, Roberto Failoni, assieme alla campagna di comunicazione on line veicolata attraverso la piattaforma digitale visittrentino.info.

Oltre 1.200 sono i partner coinvolti, più di 300.000 i partecipanti. "Turismo e agricoltura - ha detto Failoni - devono andare di pari passo. Il Trentino possiede un prodotto formidabile e spetta soprattutto al mondo della ricettività far conoscere maggiormente le nostre eccellenze e venderle". "La presenza di molti rappresentanti del mondo produttivo, accanto a quelli di Apt, Consorzi turistici, Pro Loco e Associazioni degli albergatori, sottolinea l'alleanza forte tra l'agricoltura e il turismo",ha detto Rossini.