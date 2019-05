Musei, 18.000 visitatori Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 21 MAG - Oltre 18.000 visitatori per la Giornata internazionale dei musei in Alto Adige, con 53 musei gratis e oltre 100 eventi. Tra il pubblico, molti i residenti in provincia, alcuni turisti e tante famiglie con bambini. Ideata da Icom, il Consiglio internazionale dei musei, la manifestazione si celebra a livello mondiale ogni anno intorno a metà maggio. Tema portante dell'edizione 2019 era "Musei - Il futuro delle tradizioni viventi". La prossima Giornata internazionale dei musei in provincia di Bolzano si terrà il 17 maggio 2020.