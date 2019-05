Austria: Fpoe, nulla di deciso su voto fiducia a Kurz

(ANSA) - BOLZANO, 21 MAG - La Fpoe fa marcia indietro sul voto di fiducia per il cancelliere Sebastian Kurz e precisa che il partito "non ha ancora preso nessuna decisione". Secondo un portavoce dei liberalnazionali, interpellato dall'agenzia Apa, il quotidiano Oestrereich ha "mal interpretato" il ministro degli interni uscente Herbert Kurz. Kickl - precisa - "ha semplicemente detto che chi diffida della Fpoe, viene diffidato dalla Fpoe". "Questo non significa però che è stata presa una decisione definitiva in merito al voto di lunedì prossimo", sottolinea il portavoce.