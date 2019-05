Bolzanini possono riscaldare fino 26-5

(ANSA) - BOLZANO, 20 MAG - Considerate le previsioni meteo per i prossimi giorni ed il conseguente andamento delle temperature al di sotto delle medie stagionali del periodo, il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi ha autorizzato, in deroga alle disposizioni di legge, il prolungamento del periodo di accensione degli impianti di riscaldamento degli edifici siti nel territorio comunale fino a domenica 26 maggio, sempre con i vincoli attuali, ovvero per un massimo di 7 ore giornaliere di funzionamento dell'impianto. Normalmente il periodo di riscaldamento termina metà aprile.