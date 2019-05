Al via in Trentino corso per assistente odontoiatrico

(ANSA) - TRENTO, 20 MAG - L'Azienda provinciale per i servizi sanitari organizza un corso base per assistente di studio odontoiatrico della durata di 700 ore (300 teoriche e 400 di tirocinio) e uno ridotto di 60 o 80 ore, dedicato a persone che, al 21 aprile 2018, erano inquadrate come assistente alla poltrona e differenziato sulla base dei requisiti posseduti.

Sono previsti 50 posti, dei quali il 60% riservati ai residenti in provincia di Trento, per il corso base e 80 posti per il corso abbreviato.

Il bando - con i requisiti richiesti e i relativi moduli - è disponibile sul sito www.apss.tn.it/it/assistente-studio-odontoiatrico-aso-. La domanda di partecipazione va presentata entro il 10 giugno alla segreteria del Polo universitario delle professioni sanitarie di Trento. L'esame di ammissione al corso base di 700 ore si terrà giovedì 28 giugno, alle ore 11, nella sede del Polo universitario delle professioni sanitarie.