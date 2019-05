Uomo di 79 anni in ospedale dopo incidente auto nel Vanoi

(ANSA) - TRENTO, 18 MAG - Un uomo di 79 anni è stato trasferito in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento in seguito ad un incidente stradale avvenuto verso le 13 lungo la sp 56, poco distante da Caoria, nel Vanoi.

Per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Transacqua, l'auto guidata dall'uomo, una Fiat Panda, è uscita di strada. Sul posto i sanitari con due ambulanze, l'elicottero, i carabinieri ed i vigili del fuoco volontari.