Trentino & Wine, eventi e degustazioni fino al 20 maggio

(ANSA) - TRENTO, 17 MAG - Inaugurata a Palazzo Roccabruna a Trento la prima edizione di Trentino & Wine, la manifestazione dedicata al mondo del vino trentino. Non più solo un confronto tecnico sulle novità enologiche con laboratori e degustazioni guidate, ma anche una proposta culturalmente più ampia con iniziative che coinvolgeranno il pubblico in un percorso fra arte, storia ed enogastronomia all'insegna del vino e della sua capacità di attivare forme di aggregazione e socializzazione.

Dal 16 al 20 maggio, la rassegna sarà l'occasione per scoprire i vini trentini sia presso Palazzo Roccabruna, sede dell'Enoteca provinciale del Trentino, che lungo un itinerario fra i palazzi storici cittadini e le cantine, fra l'enologia e la cucina d'eccellenza, fra la solidarietà e la sostenibilità, requisiti irrinunciabili per una tutela responsabile dell'ambiente e dei suoi insediamenti. A Palazzo Roccabruna saranno in degustazione 147 etichette in rappresentanza di 43 cantine e 18 distillerie.