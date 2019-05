Passi altoatesini con muri di neve

(ANSA) - BOLZANO, 16 MAG - Le eccezionali nevicate, anche fuori stagione, hanno costretto a posticipare le aperture dei principali passi in Alto Adige, dopo un inverno particolarmente ricco di precipitazioni. In questi giorni si sta lavorando sul passo Rombo, al confine con l'Austria, sul passo Stelvio, passo Stalle e passo Pennes. La neve riesce a formare muri di 10-12 metri. Sul passo Rombo, a 2.500 metri di quota, si è arrivati a misurare anche 21 metri di altezza della massa nevosa accumulata dal vento e dalle slavine.

"Ogni anno vanno rimossi montagne di neve. Il nostro servizio strade fa il possibile per preparare le nostre strade di montagna per la stagione estiva. Si tratta di un lavoro difficile ma anche pericoloso a causa del rischio valanghe", sottolinea l'assessore Daniel Alfreider. Gli addetti ai lavori sono comqune fiduciosi di aprire i passi al transito entro fine maggio, al più tardi nei primi giorni di giugno.