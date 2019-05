Immagini e fumetti nel segno della Luna a Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 16 MAG - Al via oggi a Rovereto "Nuvolette, nel segno della Luna", una quattro giorni dedicata al mondo dell'illustrazione, del racconto per immagini e del fumetto.

Fino a domenica 19 maggio nel centro storico oltre trenta artisti si occuperanno di insonorizzazioni, live performance, animazioni e le vetrine dei negozi si trasformeranno in tele sulle quali dipingere. Previsti laboratori e incontri con gli autori.

Il tema di questa edizione zero - ideata e organizzata da Impact Hub Trentino - è lo spazio e la Luna in occasione della mostra a 50 anni dall'allunaggio della Fondazione Museo civico di Rovereto. Le opere saranno realizzate come in un grande atelier diffuso con performance live di Becoming X, collettivo che raccoglie artisti, disegnatori, fumettisti, designer e musicisti da tutta Italia, e dal nascente collettivo di autori di immagini FaPunte. La mostra in progress 'Le facce della luna' metterà ogni giorno 5 artisti di fronte a manifesti 70x100 cm e per disegnare la propria visione della Luna.