Austria, bandito il velo alle elementari

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - L'Austria bandisce il velo dalle scuole primarie: i deputati hanno approvato ieri una legge proposta a riguardo dal governo. Il testo, si legge sul Guardian, si riferisce in modo generico a qualsiasi "abbigliamento influenzato ideologicamente o religiosamente associato alla copertura della testa". Rappresentanti di entrambi i partiti della coalizione, il Partito popolare di centro-destra (OeVP) e quello di estrema destra (FPOe), hanno chiarito tuttavia che la legge è mirata al velo islamico.

Secondo un portavoce del FPOe la legge è "un segnale contro l'islam politico". mentre il deputato OePP Rudolf Taschner ha detto che la misura era necessaria per liberare le ragazze dalla "sottomissione". Il governo ha chiarito che il copricapo indossato dai ragazzi Sikh e la kippa ebraica non saranno interessati dalla legge.