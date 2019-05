Uomo nudo sull'A22 tra Chiusa e Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 15 MAG - Completamente nudo un uomo ha dato spettacolo in area di servizio sull'A22, in direzione sud, tra Chiusa e Bolzano nord, creando anche disagi alla circolazione. È accaduto verso le 13.30 sull'Autostrada del Brennero.

A segnalare la presenza di un uomo nudo nel parcheggio dell'area di sosta diverse persone presenti. L'uomo, probabilmente alterato, ha creato disagi anche sulla carreggiata, mettendosi a correre tra le auto. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale, che ha cercato di calmarlo. Una volta fermato, l'uomo, sedicente camionista ma di cui ancora non si conoscono generalità, professione e provenienza, è stato trasportato all'ospedale di Bressanone.