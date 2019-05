Eurac Research apre un nuovo laboratorio

(ANSA) - BOLZANO, 15 MAG - Eurac Research fornirà a piccole e grandi aziende una infrastruttura per test e certificazioni di pompe di calore, potendo inoltre accompagnare le imprese nella realizzazione di un prodotto pronto per il mercato. Le pompe di calore sono macchine in grado di trasferire energia termica e quindi riescono a portare calore negli ambienti in inverno ed a rinfrescarli in estate, in modo sostenibile. Negli ultimi sette anni Eurac Research ha lavorato su oltre 15 progetti di ricerca - di cui cinque sono attualmente in corso - dedicati a questo settore. I ricercatori, impegnati in consorzi con aziende, altri centri di ricerca e università, hanno studiato come ottimizzare l'integrazione di questa tecnologia negli edifici e nelle reti di teleriscaldamento.

"Ora grazie a Heat Pumps Lab possiamo fornire a imprese e ricercatori una preziosa infrastruttura," spiega Roberto Fedrizzi, responsabile del gruppo di ricerca sui sistemi di riscaldamento e raffrescamento sostenibile di Eurac Research.