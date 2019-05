Disabili, porte aperte Trauttmansdorff

(ANSA) - BOLZANO, 15 MAG - Questo sabato, 18 maggio, tutte le persone disabili possono visitare gratuitamente i Giardini di Castel Trauttmansdorff. I Giardini di Castel Trauttmansdorff, in collaborazione con la Federazione per il Sociale e la Sanità, invitano tutte le persone disabili alla giornata delle porte aperte a Trauttmansdorff. L'ingresso è gratuito per tutte le persone disabili in possesso di un documento valido o una dichiarazione ufficiale e per un accompagnatore. La giornata si inizia alle ore 10.00 con delle parole di benvenuto da parte degli organizzatori. Di seguito gli ospiti possono visitare i giardini e anche il Touriseum invita gli ospiti a un viaggio nel tempo: all'interno di diverse stanze allestite con creatività vengono raccontati 200 anni di storia del turismo in Tirolo dal punto di vista dei viaggiatori.