Castelli del Trentino gratuiti sabato 18 maggio

(ANSA) - TRENTO, 15 MAG - Sabato 18 maggio, in occasione della 'Giornata internazionale dei Musei' promossa da Icom, l'ingresso al Castello del Buonconsiglio e alle sedi distaccate di Castel Thun, Castel Beseno, Castel Stenico e Castel Caldes sarà gratuito.

Per tutta la giornata il museo propone nelle sue sedi un kit (materiale operativo) per esplorare in autonomia il castello scoprendo aspetti curiosi e mettendo in campo capacità di osservazione e di interpretazione: un percorso di visita che ogni famiglia può gestire secondo i suoi tempi e le sue modalità, interagendo in maniera attiva col patrimonio di ogni sede museale. Al Castello del Buonconsiglio sarà proposta 'Caccia bestiale'; a Castel Beseno ci sarà 'Assalto al castello', a Castel Thun sarà proposto 'Invito a corte' e infine a Castel Caldes ci sarà l'attività 'Un luogo da leggenda...'.