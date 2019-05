Valanga Dolomiti: due persone travolte

(ANSA) - VENEZIA, 14 MAG - Una valanga si è staccata sulle sotto il rifugio Fraccaroli in località Pra dei Angeli, a cavallo tra Trentino e Veneto. Una persona è stata recuperata ed è ricoverata a Trento in rianimazione la seconda viene cercata dai soccorritori accorsi sul posto.

Il lavoro dei soccorritori, coordinati da Trento ma che vede coinvolti anche uomini dal Veneto, è reso estremamente difficoltoso a causa della nebbia che impedisce la visibilità per ampi tratti, tanto che l'elicottero inviato da Verona ha dovuto rientrare alla base. La valanga viene passata al setaccio per escludere che altre persone vi siano rimaste coinvolte.