Soccorritori al lavoro dopo la valanga

(ANSA) - TRENTO, 14 MAG - Soccorsi mobilitati in forze per la valanga che ha colpito la località Prà dei Angeli sotto il rifugio Fraccaroli, a cavallo tra Trentino e Veneto. Sul posto, dalle 11 di questa mattina, quando la slavina si è staccata, ci sono sei unità cinofile e circa 70 uomini del Soccorso alpino di Trentino e Veneto. Una persona è stata recuperata e si trova ricoverata in rianimazione all'ospedale Santa Chiara di Trento.

I soccorritori sono ancora al lavoro per sondare la neve con l'aiuto dei cani: secondo la testimonianza di un gruppo di escursionisti, nel momento del distacco della slavina sulla traiettoria ci sarebbe stata anche un'altra persona, che sarebbe stata travolta. Una circostanza che i soccorritori stanno cercando di verificare lavorando alacremente su un fronte largo un centinaio di metri e lungo quattrocento.