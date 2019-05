Falegnameria distrutta da incendio

(ANSA) - BOLZANO, 14 MAG - Un incendio ha distrutto una falegnameria a Collepietra. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco volontari della zona, come anche il corpo permanente di Bolzano, per contenere le fiamme, probabilmente partite da un silos. I danni sono ingenti. Le fiamme hanno gravemente danneggiato anche una casa vicina e, reso inabitabile.

Fortunatamente non vi sono feriti.