Ezio Amistadi nuovo presidente Museo usi e costumi

(ANSA) - TRENTO, 14 MAG - Ezio Amistadi è il nuovo presidente del Museo degli usi e costumi della gente trentina di San Michele all'Adige. Lo ha nominato la Giunta provinciale.

Amistadi, consulente esperto in strategie e azioni per lo sviluppo dell'impresa e del territorio, ha maturato esperienze professionali sia in Trentino che a Milano e a Trieste.

Nel consiglio di amministrazione del museo sono stati anche nominati Iole Branz e Mauro Cecco. Il cda rimarrà in carica per la durata dell'attuale legislatura provinciale.