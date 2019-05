Difensore civico, 20.000 consulenze

(ANSA) - BOLZANO, 14 MAG - Più di 1.000 reclami e 5.140 consulenze: questa l'attività 2018 della difensora civica Gabriele Morandell, che nei 5 anni del mandato ora in scadenza ha svolto più di 20.000 consulenze. Quattro i temi chiave rilevati: l'opera di mediazione della difesa civica, l'eccessivo fardello burocratico per i cittadini, i rischi della digitalizzazione, l'informazione ai pazienti. In tutto sono 6.164 le persone che nel 2018 si sono rivolte all'ufficio della Difesa civica ed il numero dei reclami è leggermente aumentato rispetto al 2017, superando per la prima volta quota 1.000. Molto alto è il numero di consulenze, servizio ben gradito da cittadini e cittadine, tanto che esse aumentano considerevolmente di anno in anno: se nel 2014 erano 2.616, nel 2018 sono quasi raddoppiate. La maggior parte dei reclami, vale a dire il 32,8%, ha riguardato anche nel 2018 i Comuni, mentre il 20% considerava l'amministrazione provinciale e il 17% l'Azienda sanitaria.