Bambini 'corrono' da Bolzano a Bari

(ANSA) - BOLZANO, 14 MAG - Nell'ambito della corsa di beneficenza, organizzata venerdì scorso da tre scuole elementari di Bolzano sui prati del Talvera, bambini, genitori e nonni hanno accumulato complessivamente 950 chilometri, ovvero 22,5 maratone oppure la distanza dal capoluogo altoatesino a Bari.

Correre non fa bene solo alla propria salute, ma anche a quella degli altri. E' stato questo lo spirito dell'iniziativa di raccolta fondi per la Mukoviszidose Hilfe Südtirol, l'associazione altoatesina di auto mutuo aiuto dei pazienti affetti da fibrosi cistica. I bambini delle scuole Goethe, Chini e Wolff si sono presentati al via con parenti "sponsor" che per ogni giro di corsa compiuto hanno dato in beneficienza un importo da lui stabilito. "Con questa iniziativa - spiegano gli organizzatori - abbiamo voluto svegliare la passione dei bambini per lo sport, che fa bene alla loro salute, ma abbiamo anche voluto sensibilizzarli per i problemi che deve affrontare quotidianamente chi soffre di fibrosi cistica".