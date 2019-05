Trento Film Festival, oltre 6.000 partecipanti

(ANSA) - TRENTO, 13 MAG - Sono stati oltre 6.000 i partecipanti alla 67/a edizione del Trento Film Festival. Più di 22.000 i biglietti al cinema, oltre 11.000 gli spettatori tra serate evento, appuntamenti letterari e laboratori; 27.000 i visitatori a MontagnaLibri. Sui social registrate più di 370.000 visualizzazioni dei contenuti.

In oltre 30 location ci sono stati 144 eventi, con 127 film proiettati al cinema. Questi i dati comunicati dagli organizzatori.

"Considerando i biglietti staccati al cinema, quelli alle serate evento in teatro, l'afflusso di pubblico alle mostre, agli incontri letterari e ai convegni - sottolinea il presidente del Trento Film Festival, Mauro Leveghi - in termini di pubblico il festival è cresciuto rispetto allo scorso anno di oltre il 7%, confermando il trend positivo che ormai continua da numerose edizioni". "Il dato di quest'anno è ancora più significativo perché, con i ponti e le festività pasquali, il programma si è svolto in nove giorni, rispetto agli undici dell'edizione scorsa".