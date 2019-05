La lotta allo spreco inizia in cucina

(ANSA) - BOLZANO, 13 MAG - Una cena per fornire consigli utili su come non sprecare il cibo e recuperare anche quelli che noi consideriamo semplici avanzi è stata organizzata alla Fiera di Bolzano dai Cacciatori di briciole, i volontari che ogni sera raccolgono nei negozi cibo da distribuire poi ai poveri.

I pomodori troppo maturi per un'insalata, gli scarti dei peperoni, i resti dei funghi e addirittura i fondi del caffè: tutto si può utilizzare, evitando di gettarlo nel bidone. I consigli sono arrivati dagli studenti della scuola alberghiera Cesare Ritz di Merano. I Cacciatori di briciole dal 2013 raccolgono da bar, pasticcerie, panifici, fruttivendoli e supermercati quello che non è stato venduto e destinato allo smaltimento. I cibo ancora utilizzabile viene fornito in giornata a coloro che ne hanno bisogno.