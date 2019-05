(ANSA) - TRENTO, 13 MAG - Il formaggio 'Asiago' cambia disciplinare per essere ancora più tipico. Domani, alle ore, 14.30 si terrà ad Asiago (Vicenza), presso l'Unione montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni la riunione di pubblico accertamento per l'istanza di modifica del riconoscimento della Denominazione di origine protetta (Dop).

L'appuntamento, fissato dal ministero delle Politiche agricole e forestali in accordo con la Regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento, e con il Consorzio di Tutela del formaggio Asiago quale soggetto proponente le modifiche al disciplinare, riguarda in particolare allevatori e produttori veneti dell'altopiano di Asiago ma anche quelli trentini che producono tale formaggio. Nel 2018 la produzione trentina di Asiago nei quattro caseifici che lo producono (Casearia Monti Trentini, Latte Trento, Caseificio sociale degli Altipiani Vezzena e Caseificio sociale comprensoriale di Primiero) è stata di 105.662 forme, di cui 16.700 di "stagionato".