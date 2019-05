Ambiente: progetto Life+Ten selezionato per Life Award 2019

(ANSA) - TRENTO, 13 MAG - Il progetto Life+Ten (Trentino ecological network), che ha portato alla nascita di 11 Reti di riserve, è stato selezionato per il premio europeo Life Award 2019. Il progetto ha portato in Trentino risorse europee per un valore pari a 862.000 euro. La cerimonia di consegna dei premi si terrà il 16 maggio, a Bruxelles, durante la Green week dell'Unione europea. Coordinato dal Servizio sviluppo sostenibile e aree protette della Provincia autonoma di Trento, in collaborazione con il Muse, il progetto, sviluppato dal 2012 al 2017, è stato selezionato nella categoria "Natura". "Per il Trentino - sottolinea l'assessore provinciale all'urbanistica, ambiente e cooperazione, Mario Tonina - l'ambiente rappresenta un vero e proprio elemento costitutivo dell'identità. Per questo in Trentino si è lavorato e si lavora tutt'ora per preservare e valorizzare l'ambiente naturale. La selezione ci stimola a proseguire sulla strada intrapresa".