Fugatti, Alpini sono una comunità coesa

(ANSA) - TRENTO, 12 MAG - Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha raggiunto le migliaia di penne nere trentine che quest'oggi si sono date appuntamento a Milano. Erano presenti anche i presidenti del Consiglio provinciale e del Consiglio regionale ed altri rappresentanti istituzionali.

"Trento lo scorso anno ha avuto l'onore e la gioia - commenta Fugatti - di vivere l'esperienza indimenticabile dell'aduna in un momento oltretutto particolare perché coincideva con il centenario dalla fine della prima guerra mondiale. La memoria di quei giorni è ancora estremamente viva e si rafforza con le immagini che oggi scorrono davanti agli occhi. Essere qui oggi significa voler ringraziare ancora chi ha deciso di trasformare valori come impegno, disciplina e solidarietà in un autentico credo che viene messo a disposizione del prossimo. Ma il grazie convinto viene anche per l'esempio che gli Alpini continuano a dare nel loro saper essere "comunità" coesa, coraggiosa, fiduciosa nel futuro. Viva gli Alpini".