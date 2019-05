Tennis: Master 1000 con Seppi e Sinner

(ANSA) - BOLZANO, 11 MAG - Domani inizia a Roma il Master 1000 "Internazionali d'Italia", dotato di 5,2 milioni di euro di montepremi. Al via anche i due altoatesini Andreas Seppi (ATP 67) e Jannik Sinner (ATP 262). Il 35enne caldarese affronterà al primo turno lo spagnolo Roberto Bautista Agut, mentre il 17enne pusterese se la vedrà all'esordio con lo statunitense Steve Johnson.

Seppi e Sinner giocheranno per la seconda in carriera volta nello stesso torneo. Anche tre settimane fa entrambi erano nel main draw dell'ATP 250 di Budapest. Nel sorteggio non sono stati fortunati. Al Foro Italico, Seppi sfiderà al turno inaugurale lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 21 del mondo.

Jannik Sinner al debutto in un Masters 1000, troverà subito un avversario tosto. Affronterà al primo round lo statunitense Steve Johnson. Il 29enne, numero 59 del ranking, ha vinto quattro tornei ATP in carriera e nel 2016 era già il numero 21 del mondo.